«Спартак» установил антирекорд, забив первый гол на 55-й минуте четвертого матча

Первый гол «Спартака» в евросезоне-2021/22 Квинси Промес забил на 55-й минуте четвертого матча.

До волевой победы над «Наполи» (3:2) красно-белые дважды уступили «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов (оба раза 0:2) и однажды «Легии» в Лиге Европы (0:1).

Спартаковская атака побила антирекорд сезона-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.

Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут: