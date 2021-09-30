«Спартак» установил антирекорд, забив первый гол на 55-й минуте четвертого матча
Первый гол «Спартака» в евросезоне-2021/22 Квинси Промес забил на 55-й минуте четвертого матча.
До волевой победы над «Наполи» (3:2) красно-белые дважды уступили «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов (оба раза 0:2) и однажды «Легии» в Лиге Европы (0:1).
Спартаковская атака побила антирекорд сезона-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.
Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут:
|
Сезон
|
Турнир
|
Тренер
|
Матчи
|
Автор первого гола
|
Минута
|
2021/22
|
Лига чемпионов/Лига Европы
|
Руй Витория
|
Бенфика (д) — 0:2, Бенфика (г) — 0:2, Легия (д) — 0:1, Наполи (г) — 3:2
|
Квинси Промес
|
324'
|
2002/03
|
Лига чемпионов
|
Олег Романцев
|
Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5, Ливерпуль (д) — 1:3
|
Александр Данишевский
|
293'
|
1992/93
|
Кубок кубков
|
Олег Романцев
|
Авенир (д) — 0:0, Авенир (г) — 5:1
|
Виктор Онопко
|
95'
|
2010/11
|
Лига чемпионов
|
Валерий Карпин
|
Марсель (г) — 1:0
|
Сесар Аспиликуэта, в свои ворота
|
81'
|
2006/07
|
Лига чемпионов
|
Владимир Федотов
|
Шериф (г) — 1:1
|
Радослав Ковач
|
77'
|
2001/02
|
Лига чемпионов
|
Олег Романцев
|
Фейеноорд (г) — 2:2
|
Робсон
|
62'
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