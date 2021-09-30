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«Спартак» установил антирекорд, забив первый гол на 55-й минуте четвертого матча

22:00
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Первый гол «Спартака» в евросезоне-2021/22 Квинси Промес забил на 55-й минуте четвертого матча.

До волевой победы над «Наполи» (3:2) красно-белые дважды уступили «Бенфике» в отборе Лиги чемпионов (оба раза 0:2) и однажды «Легии» в Лиге Европы (0:1).

Спартаковская атака побила антирекорд сезона-2002/03, когда команда Олега Романцева забила первый (и единственный) мяч на 293-й минуте и завершила Лигу чемпионов с нулем очков и разностью мячей 1:18.

Случаи, когда «Спартак» ждал первого гола в еврокубках больше 60 минут:

Сезон

Турнир

Тренер

Матчи

Автор первого гола

Минута

2021/22

Лига чемпионов/Лига Европы

Руй Витория

Бенфика (д) — 0:2, Бенфика (г) — 0:2, Легия (д) — 0:1, Наполи (г) — 3:2

Квинси Промес

324'

2002/03

Лига чемпионов

Олег Романцев

Базель (г) — 0:2, Валенсия (д) — 0:3, Ливерпуль (г) — 0:5, Ливерпуль (д) — 1:3

Александр Данишевский

293'

1992/93

Кубок кубков

Олег Романцев

Авенир (д) — 0:0, Авенир (г) — 5:1

Виктор Онопко

95'

2010/11

Лига чемпионов

Валерий Карпин

Марсель (г) — 1:0

Сесар Аспиликуэта, в свои ворота

81'

2006/07

Лига чемпионов

Владимир Федотов

Шериф (г) — 1:1

Радослав Ковач

77'

2001/02

Лига чемпионов

Олег Романцев

Фейеноорд (г) — 2:2

Робсон

62'

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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