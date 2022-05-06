Болельщики «Айнтрахта» выбежали на поле после выхода в финал Лиги Европы

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Германии.

По сумме двух встреч немецкий клуб прошел в финал турнира впервые с 1980 года. После финального свистка болельщики «Айнтрахта» выбежали на поле, праздновать победу с игроками.

Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» закончился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В финале франкфуртский клуб сыграет с «Рейнджерс». Матч пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».