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Болельщики «Айнтрахта» выбежали на поле после выхода в финал Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Фанаты &amp;quot;Айнтрахта&amp;quot; выбежали на поле.
Фото Reuters

«Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм» (1:0) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Встреча прошла в Германии.

По сумме двух встреч немецкий клуб прошел в финал турнира впервые с 1980 года. После финального свистка болельщики «Айнтрахта» выбежали на поле, праздновать победу с игроками.

Первый матч между «Айнтрахтом» и «Вест Хэмом» закончился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В финале франкфуртский клуб сыграет с «Рейнджерс». Матч пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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