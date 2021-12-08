Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Полузащитник «Легии»: «Мы покажем «Спартаку» всю нашу мощь»

Полузащитник «Легии» Жозуэ рассказал об ожиданиях от матча со «Спартаком»
14:38
Теги:

Полузащитник «Легии» Фелипе Жозуэ рассказал о настрое на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Для нас матч со «Спартаком» очень важен. Мы можем перевернуть всю ситуацию благодаря победе над российским клубом. Последние игры мы провели неплохо, но пропускали ненужные голы. Постарались подправить это к матчу со «Спартаком». Завтра мы покажем нашу мощь на своем стадионе», — сказал Жозуэ.

Игра состоится 9 декабря на стадионе «Пепси-Арена». Начало — в 20.45 (мск).

«Спартак» с 7 очками располагается на 2-й позиции в турнирной таблице группы, «Легия» — на 4-й строчке с 6 очками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулы
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
2
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»