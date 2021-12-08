Полузащитник «Легии»: «Мы покажем «Спартаку» всю нашу мощь»

Полузащитник «Легии» Фелипе Жозуэ рассказал о настрое на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Для нас матч со «Спартаком» очень важен. Мы можем перевернуть всю ситуацию благодаря победе над российским клубом. Последние игры мы провели неплохо, но пропускали ненужные голы. Постарались подправить это к матчу со «Спартаком». Завтра мы покажем нашу мощь на своем стадионе», — сказал Жозуэ.

Игра состоится 9 декабря на стадионе «Пепси-Арена». Начало — в 20.45 (мск).

«Спартак» с 7 очками располагается на 2-й позиции в турнирной таблице группы, «Легия» — на 4-й строчке с 6 очками.