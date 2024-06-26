Сербы провалили еще один турнир. Им нужна новая сборная
Сборная Сербии снова разочаровала. В России у этой команды традиционно внушительная поддержка, а в нынешней ситуации — тем более. Но для наших братьев Евро завершился максимально быстро.
Не произошло ничего нового: обладая сильными футболистами, сербам не удалось сделать из них команду. Все это мы видели на нескольких предыдущих чемпионатах мира. В квалификации «Белые орлы» могли выиграть группу с Португалией и отправиться с большими надеждами на ЧМ. Но там болельщиков ждали три невнятные игры, после которых балканцы отправлялись домой. Сейчас каких-то завышенных ожиданий не было. Кто-то даже видел в этом хороший знак, мол, давления меньше. Но так тоже не сработало. И последний пока выход сербской сборной из группы датирован стародавним 2000-м. Тогда на Евро еще вообще Югославия выступала.
Легендарный Драган Стойкович, как и его предшественники, не справился. Тренер не придумал, как получить хоть какую-то пользу от одновременного пребывания на поле Митровича и Влаховича. Пришлось тасовать латералей, и фланговой игры тоже мы не увидели. Центр поля у сербов вообще отсутствовал. Милинкович-Савич деградировал в Саудовской Аравии и выпал из состава после первого матча. Душан Тадич так и не понял, как приложить свою креативность к этому футболу. На встречу с Данией Стойкович выпустил Илича и Самарджича, чтобы добавить жизни средней линии. И что показали сербы в момент, конда нужно обязательно побеждать? Ничего! Ни одного удара по воротам в первом тайме! И даже намека на то, за счет чего они собирались забить. Порой казалось, что Митрович готов вцепиться зубами в мяч где-то в центральном круге и просто бежать с ним к чужим воротам.
Во втором тайме Стойкович откатился к базовым — максимально упрощенным — настройкам. В какой-то момент тренер окончательно решил брать количеством, а не качеством, и пульнул на поле троих нападающих. Пока мячи бестолково летали с флангов в штрафную, можно было заказывать билеты Мюнхен — Белград. Митрович бесконечно валился в штрафной — вот и вся атака. В створ ворот «Белые орлы» пробили один раз, в добавленное время: Шмейхель забрал мяч с улыбкой.
Группа у сербов была вполне посильная. Англия? Игра показала, что команда Стойковича просто испугалась громких имен в составе британцев: весь первый тайм смотрели в рот звездам и только после перерыва поняли, что с ними можно на равных и в давление.
Со словенцами также вышел совершенно пустой футбол, но там хотя бы характер показан — Сербия сравняла счет в самом конце. Но этого очень оказалось мало, чтобы продлить пребывание в Германии. Тем более, если ты так беззубо проводишь решающий матч. С датчанами, которые уже далеко не так хороши, как четыре года назад.
На чемпионатах мира и Европы существуют традиции. Мексика на ЧМ всегда выходит в 1/8 финала. Пускай дальше никогда не проходит, но стабильность завидная. Или, например, швейцарцы без какой-то феерии, но всегда оказываются в плей-офф. И есть сербы — которые давным-давно вообще никуда не выходят.
Звезды этого поколения либо прошли свой пик, либо близки к этому. Сербам необходимо пересобирать сборную. Чтобы она однажды наконец поймала удачу на большом турнире.