Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро

Очень разные матчи.

Франция — Польша: первого гола Мбаппе на Евро недостаточно для первого места

Перед матчем Франция воодушевилась — Килиан Мбаппе попал в стартовый состав. Второй тур капитан Трехцветных пропустил из-за перелома носа, который получил в дебютной игре Евро. В первом тайме основная опасность исходила как раз от него: форвард сжег несколько грозных моментов — постарался вратарь поляков Лукаш Скорупски, который на заключительную игру заменил в воротах Войцеха Щенсны.

После перерыва Килиан все-таки пробил голкипера «Болоньи». На 56-й минуте хладнокровно реализовал пенальти, заработанный Усманом Дембеле — его проход в штрафную с правого фланга ударом по ногам прервал защитник «Арсенала» Якуб Кивер.

Мбаппе забил исторический для себя мяч — первый на чемпионатах Европы. До этого француз впустую выпустил 22 удара, набив приличный xG — 3,8. Проклятие турнира Килиан преодолел только с пенальти. Правда, сразу после его гола французское давление ослабло, а оскорбленные поляки все чаще вылезали на чужую половину.

Один из набегов «орлов» в штрафную закончился ответным 11-метровым — Дайо Упамекано врезал сопернику по ногам и на ровном месте привез своей команде неприятности. Пенальти со второй попытки реализовал Роберт Левандовски: первый выстрел отразил Майк Меньян, но вратарь сборной Франции покинул линию ворот до удара. Со второго раза Роберт уложил мяч в сетку рикошетом от штанги.

Французы рванули возвращать победу, но успеха не добились. Моменты у них явно были: в штрафной соперника они коснулись мяча аж 55 раз (больше было только у Англии на Евро-2020). Групповой этап команда Дидье Дешама закончила на второй строчке и с большим количеством вопросов — ни одного забитого мяча с игры (автогол и пенальти) и лишь одна победа. Польша же в финальном туре заработала очко престижа — она лишилась шансов на 1/8 финала еще после прошлой игры.

Эмоции футболистов сборной Франции после матча с Польшей. Фото Reuters

Нидерланды — Австрия: сенсационное первое место команды Рангника

Вероятно, вместе с матчем Турция — Грузия (3:1) — самая наэлектризованная игра турнира. Пять забитых мячей и сенсационная победа Австрии (3:2), которая отправила команду Ральфа Рангника на первое место в группе D. После тусклого поражения от французов (0:1) австрийцы выдали две яркие победы (3:1 и 3:2) и показали, что их не зря отмечали как команду, которая может удивить.

Параллельно австрийцы переписали несколько рекордов: впервые выиграли группу на крупном турнире после ЧМ-1978 и забили шесть мячей — лучший результат сборной с того же ЧМ. Правда, не обошлось без потерь — Патрик Виммер пропустит 1/8 финала из-за перебора желтых карточек. Вингер «Вольфсбурга» выходил во всех играх Евро, а против Нидерландов впервые появился в старте.

Нидерланды дважды отыгрывались по ходу матча, но после третьего пропущенного на 80-й минуте уже не спаслись — в роли палача выступил Марсель Забитцер. Первый мяч австрийцев получился немного курьезным — уже седьмой автогол на турнире. Автором выступил Дониэлл Мален, который трагически прервал прострел с левого фланга.

В первом тайме австрийцы по-настоящему разбирали соперника — на 35-й минуте Рональд Куман даже провел тактическую замену: вместо Йоейя Вермана выпорхнул Хави Симонс. Получилось не очень — Нидерланды с четырьмя очками выходят в плей-офф лишь с третьей строчки.

Хави Симонс. Фото AFP

Дания — Сербия: бесславный закат «орлов»

Сербы вновь стартовали тускло — лишь один удар в дебютные 45 минут и ни одного попадания в створ. За три матча на Евро команда нанесла лишь два удара за первые таймы: против датчан не подгоняла даже необходимость победы. Возможно, главный тренер «орлов» Драган Стойкович выбрал слишком осторожный состав — на скамейке остались Душан Влахович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич и автор единственного гола Сербии на турнире Лука Йович.

Датчан ничья в принципе устраивала — в случае поражения Словении в матче с Англией (что выглядело вероятно) они бы точно занимали второе место в группе С и без нервов выходили в 1/8 финала. Видимо, на такой расклад и работала команда Каспера Юльманна. Первый тайм прошел с серьезным преимуществом «датского динамита», но конкретных моментов у ворот Предрага Райковича так и не возникло.

В перерыве у сербов на поле выпорхнули Тадич и Йович — и практически сразу расписали голевую атаку. Первый точным пасом вспорол оборону датчан, а второй ускользнул от вратаря и пробил по пустым. Мяч залетел в ворота от защитника, но арбитр моментально отменил гол — нападающий забрался в небольшой офсайд.

Приближение финального свистка постепенно ускоряло команды: сербы в заключительные 25 минут даже перешли на игру в три нападающих — Душан Влахович заменил Ивана Илича. Правда, больше 0,13 xG к 76-й минуте выжать не удалось. Первый острый момент у ворот датчан возник лишь на 81-й минуте — Александр Митрович бил из пределов штрафной, но не попал в створ.

Момент всего матча загубил вышедший на замену Милинкович-Савич. Полузащитник оказался открыт на линии штрафной после продолжительного розыгрыша Сербии и пробил в касание — очень слабо. Очередной звездный состав «орлов» вновь бесславно закончил крупный турнир, заняв последнее место в группе. Дания будет бодаться за вторую строчку со Словенией по дополнительным показателям.

Сергей Милинкович-Савич. Фото Global Look Press

Англия — Словения: очередной мастер-класс Саутгейта

Еще депрессивней выглядела встреча Англии и Словении. В первом тайме хранители снов Гарета Саутгейта практически не тревожили Яна Облака — лишь эпизодически взрывались Фил Фоден, Букайо Сака или еще кто-нибудь из атакующей группы. В какой-то момент словенцы даже превосходили «Трех львов» по ударам — дважды угрожали воротам соперника (один в створ) при отсутствии попыток у англичан.

Единственный гол в игре отменили из-за огромного офсайда Фодена — это случилось на 20-й минуте. Игрок «Ман Сити» не по правилам получил мяч на левом фланге штрафной, после чего прострелил на забившего Саку. Остальные 12 ударов англичан не привели ни к чему.

Еще одно яркое событие — долгожданное появление Палмера. Лучший молодой игрок сезона АПЛ наконец-то дождался шанса от Саутгейта. Коул вышел на поле на 71-й минуте и даже имел хороший шанс — в компенсированное время пробил в касание примерно с линии штрафной. Но в этот вечер уверенно действовал Облак.

Зато празднует Джордан Пикфорд — новый рекордсмен сборной Англии по сухим матчам на крупных турнирах (11). Вероятно, рады и остальные англичане — все-таки со скрипом, но вышли в 1/8 финала с первого места. Довольны и словенцы — они впервые в истории шагнули в плей-офф чемпионата Европы.

В целом, группа С оказалась очень душной — и виновата в этом не только Англия. Пять ничьих в шести матчах — так много их в одном квартете в истории Евро еще не было. А жалкие семь забитых мячей на всех — повторение антирекорда турнира и показатель того, как здесь все было пресно.