Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:35

Группа скуки: Сербия вылетела с Евро, Дания — вторая, но вышла на Германию!

Дания и Сербия сыграли вничью в матче Евро-2024
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эпизод матча Дания — Сербия на Евро-2024 — 0:0.
Фото Global Look Press
Скандинавам хватило трех очков.
Чемпионат Европы. Группа C
25 июн, 22:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Дания
0:0
Сербия

Скользкое положение каждой сборной в группе В по сути не оставляло Сербии выбора в решающем туре. Если Данию устраивала ничья, то команда Драгана Стойковича такой опции сама себя лишила. В заключительном матче ей нужно было побеждать (и параллельно приглядывать за Словенией).

Сложные математические расчеты на проход в плей-офф — уже классика для сербов. Полтора года назад они привезли на чемпионат мира одну из самых многообещающих сборных турнира, но после первого же тура стали прикидывать: как нужно сыграть им и конкурентам, чтобы выйти из группы. С каждым матчем условия усложнялись, а закончилось все вылетом первым же рейсом из Катара.

Кристиан Эриксен&nbsp;&mdash; Предраг Райкович. Сербия не попала в плей-офф после ничьей с Данией. Онлайн-трансляция матча Евро-2024

Перед Евро ожиданий было гораздо меньше, что подтвердил очень тяжелый старт. С Англией «Белые орлы» выдали неплохой по движению второй тайм, но, во-первых, «Три льва» без проблем отдают владение, когда ведут в счете, во-вторых, остроты у ворот Пикфорда так и не возникло. А со Словенией гола пришлось ждать аж до 90+5-й минуты — и то после стандарта. Дания смотрелась более структурно, понятно и надежно — и все эти характеристики перенеслись на решающую игру.

Стойкович удивил составом, оставив в запасе Йовича, забившего спасительный мяч, Влаховича, Тадича и Милинковича-Савича. Сербия вышла сдерживать Данию, терпеть и сжигать энергию без мяча — в надежде на обновленный центр поля, контрвыпады и, конечно, стандарты. Все это вылилось в ноль ударов к перерыву, непрекращающийся прессинг Дании и гол Винда, отмененный из-за фола в атаке. Ни на какую победу Сербии в стартовые 45 минут не возникало и намека.

Эпизод с голом Йонаса Винда, который отменили.
Фото Reuters

Неудивительно, что на второй тайм Стойкович сразу бросил Йовича с Тадичем. И, надо признать, ход произвел нужный эффект. Свежий Лука быстро рванул за спины защитникам и забил рикошетом от защитника. Гол отменил ассистент, который разглядел офсайд — и искупался в пиве, со злостью вылитом на него сербскими фанатами.

К этому моменту победа стала желательна для обоих соперников: Дания из-за ничьей в параллельном матче рисковала упасть на третье место по дополнительным показателям, а Сербии срочно требовалось отталкиваться от дна. Поэтому на вторую половину тайма вышел Влахович, а балканцы перешли на игру с тремя чистыми форвардами. Плюс — Тадич и Милинкович-Савич, который появился в концовке.

Не сработало. Сербия включилась и активировалась на чужой половине, но к голу так и не приблизилась.

В итоге — прагматичные 0:0, которые отправили команду Стойковича домой, а Данию вывели в плей-офф со второго места при трех очках. В 1/8 финала скандинавы встретятся с Германией.

В группе С получилась уникальная развязка, за которой было так скучно наблюдать.

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
3
0
Читайте также
Царукяна дисквалифицировали из-за нападения на фаната
Словенец Облак и сербка Данилович встречаются с 2023 года
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»
Что должно произойти, чтобы в 1/8 финала не встретились Англия и Нидерланды
Андерсен: «Теперь вся сборная Дании по-настоящему счастлива»
Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро
Англия — Словения: видеообзор матча Евро-2024
Дания — Сербия: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места

Сербы провалили еще один турнир. Им нужна новая сборная

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости