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Сегодня, 10:30

Испания слишком хороша, чтобы не выиграть этот Евро. Де ла Фуэнте — гений!

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы-2024
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Игроки сборной Испании качают тренера Луиса де ла Фуэнте после победы на Евро.
Фото Reuters
У «Красной фурии» четвертый титул чемпионов Европы — рекорд.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

Де ла Фуэнте — гений!

В эту Испанию не верили даже на родине. Журналист Marca рассказывал «СЭ», что четвертьфинал виделся вполне приемлемым результатом для команды. Мол, в Германию ехал далеко не тот монстр, что с 2008 по 2012 год взял три трофея подряд на Евро и ЧМ. На последующих пяти больших турнирах «Красная фурия» лишь раз прошла дальше 1/8 финала. Один из этих случаев у нас особенно в памяти благодаря «золотой ноге» Игоря Акинфеева. И в Катаре два года назад был тот же печальный результат — 1/8 финала.

Сборная Испании с&nbsp;кубком за&nbsp;победу на&nbsp;Евро-2024. Испания — абсолютный чемпион! Евро выиграла самая достойная команда

А сейчас в Германии Испания расцвела. Была лучшей от начала и до конца. Сомнений в этом нет ни малейших, поскольку команда де ла Фуэнте смела с пути всех фаворитов — немцев, французов, англичан. В каждом матче играя с позиции силы, не оставляя сомнений в том, что победа добыта заслуженно, не за счет везения. Да и в группе испанцы единственные, кто выиграл все три матча.

Фото Reuters

Германия на домашнем турнире была настроена сверхрешительно, создав почти идеальное сочетание опытных мастеров Крооса и Гюндогана с юными талантами Мусиалой и Вирцем. Хороша Франция с Канте, Мбаппе и Дембеле. А насколько сильны «Три льва» с Беллингемом, Фоденом, Кейном, Сака и Палмером! Унылые, тягучие, но невероятно мощные. Сборная с родины футбола ни разу не становилась лучшей в Европе, а единственный трофей на крупном турнире добыт 58 лет назад — в 1966-м. Можете представить, как ждали этот финал в Англии? Даже транспорт остановился — найдите дурака-водителя, который пропустит такой матч.

Но Испания переехала всех. Изящно, красиво. Шикарный высокий прессинг, роскошная работа с мячом, изящные комбинации. А главное — феноменальная связка юношей на флангах. Уильмс и Ямаль. Ямаль и Уильямс. О них как о главных открытиях говорили весь турнир, но им было мало: Ямаль отдал, а Уильямс открыл счет в финале.

И ответный гол Палмера «Красную фурию» не обескуражил. Эта Испания слишком хороша на Евро, чтобы не взять трофей. Красивый футбол в итоге победил все «автобусы» Европы, вместе взятые. Спасибо за это! Именно Испания едва ли не в одиночку сделала турнир в Германии зрелищным. Мы запомним голы и передачи 16-летнего Ямаля. Решающий кросс освистываемого весь турнир Кукурельи на Ойярсабаля. Вынос с ленточки Ольмо и его зверский победный рык после этого.

У Испании теперь больше всех трофеев на Евро. Четыре титула.

А де ла Фуэнте — гений!

Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
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