История автора решающего гола в финале Евро-2024.

Третий трофей

«У нас лучшие игроки!» — не уставал повторять во время Евро-2024 Луис де ла Фуэнте, и с ним сложно спорить. Доказательства? Да посмотрите хотя бы на эффективность скамейки «Красной фурии»! Дани Ольмо меняет травмированного Педри и останавливает немецкую машину голом и передачей на другого джокера — Микеля Мерино. В полуфинале приносит победу над Францией, а в решающем матче своей не только умной, но и полезной головой выносит мяч с линии ворот и сохраняет победный для Испании счет. А делает его таковым еще один джокер — Микель Ойярсабаль!

Парадокс — ни один из упомянутых героев не представляет топ-клуб. Текущая вершина карьеры Ольмо — «Лейпциг». А Мерино с Ойярсабалем — одноклубники Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Первых двоих из этого трио давно мечтает (или мечтала), но не может купить «Барселона». Что до автора золотого гола в финале Евро-2024, то он врос корнями в «Реал Сосьедад». Почти как Яго Аспас, который всю карьеру остается верен «Сельте», хотя мог уйти на повышение. Как, собственно, и Ойярсабаль, которого в 22 года вроде бы готовился купить «Манчестер Сити».

«Горожане» с тех пор выиграли все золото мира. Ойярсабаль — до берлинского финала — взял два трофея. Кубок Испании, который «Сосьедад» не выигрывал 33 года. И тот самый молодежный Евро-2019, где рождалась золотая команда де ла Фуэнте. Причем за несколько часов до решающего матча с Германией (2:1) голова Ойярсабаля была занята совсем не футболом — он ждал, когда на сайте университета появятся оценки заключительного экзамена, который состоялся накануне отъезда в сборную. Узнав об успешной сдаче, Микель вышел на поле и уже на седьмой минуте ассистировал открывшему счет Фабиану Руису, а победным тогда оказался гол Ольмо!

Микель Ойярсабаль с семьей. Фото Соцсети

Родители вместо агентов

Упоминание про учебу — очень важный момент. Ойярсабаль честно признавался, что иногда ему не хотелось учиться, но он понимал, что жизнь непредсказуема, и кроме футбола должен быть второй вариант. Да и родители про образование никогда не забывали. Когда маленького Ойярсабаля пригласили в «Атлетик», последовал отказ. И не потому, что родители болели за «Сосьедад», а по причине сложностей совмещения учебы и футбола. В Сан-Себастьяне с этим было лучше — «Сосьедад» вообще окружает юных футболистов заботой во всех сферах жизни. Хотя ежедневные поездки на такси отнимали много времени от учебы и первый год дался мальчишке сложно.

Микель вспоминал о том периоде с особой теплотой, и это его тоже характеризует. Организация, команда, друзья, семья — Ойярсабаль, несмотря на свой звездный статус, никогда себя не выпячивает. Когда в 2016-м после первого же сезона в основе его вызвал в сборную сам Висенте дель Боске, он прекрасно понимал — это возможность тренироваться и играть с теми, кем ты всегда восхищался, но это просто товарищеский матч перед Евро-2016 в тот момент, когда нужно отдохнуть игравшим в финале Лиги чемпионов звездам «Реала» и «Атлетико».

Твердо стоять на земле — один из его главных принципов. Так, Ойярсабаль всегда говорил, что вызов в сборную — это результат работы всей команды в клубных турнирах. А его дела вели не агенты, а родители: «Я не вижу никого лучше, кто мог бы дать мне совет, потому что они хотят для меня самого хорошего».

Так что все контракты Микеля с клубом можно назвать семейными. Сначала его отступные равнялись 40 миллионам евро. Потом — в два этапа — поднялись до 75. Не самая внушительная сумма для звезды испанского чемпионата, только он никогда и никуда не рвался. Говорил, что не хочет загадывать, но не придавал значения разговорам про «Ман Сити» и «Барселону». Не говоря уже про несколько предложений из Бильбао. «Я не знаю, сколько их было, и мне все равно. Честно. Я очень счастлив здесь. Единственное, о чем я думаю, — это «Реал Сосьедад». Я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для клуба. Больше ничего нет», — говорит Ойярсабаль с завидным постоянством.

Гол Ойярсабаля англичанам. Фото Reuters

Наследник легенды

Он был в полном восторге, когда попал в главную команду. Тогда Дэвиду Мойесу нахваливали юного таланта, который может сыграть на любом фланге атаки. И когда шотландец решил лично познакомиться с игрой Ойярсабаля, приглашение в основу не заставило себя ждать (официальный дебют состоялся после увольнения шотландца). Дальше все было как в сказке. Юноша с 47-м размером ноги, который на просьбу назвать свое главное достоинство упоминает трудолюбие и говорит, что сам снимает себя с облаков, сразу очаровал болельщиков. А после победного гола «Барселоне» его фото попало на первые полосы испанских газет.

«Родители сохранили их. Это приятно, но я не схожу с ума. Сегодняшняя похвала завтра может смениться критикой», — говорил Микель и не давал критикам поводов. Уже в 21 год он впервые получил капитанскую повязку — по случаю 100 матчей за «Сосьедад». И в том же возрасте ему досталась престижная для клуба «десятка», которую носил проведший всю карьеру в одном клубе Хаби Прието. По мнению фанатов — Ойярсабаль был идеальным кандидатом в наследники местной легенды.

«Это важный номер, который носили такие великие игроки — Прието, Де Педро и Самора. Они установили очень высокую планку, но я не чувствую давления. Единственное, чего я хочу, — это продолжать радовать болельщиков. Я нахожусь там, где хочу быть. Это один из самых счастливых дней в моей жизни, и я хочу написать историю «Реал Сосьедад». Здесь можно быть счастливым и достичь многого. Как сказал Прието на прощание, здесь есть чего достичь», — говорил Ойярсабаль после очередного продления контракта.

Микель Ойярсабаль с главным трофеем Евро. Фото AFP

Сейчас можно добавить — достичь в том числе и в сборной, где клуб из Сан-Себастьяна кроме капитана представляли Мерино, Ле Норман, Субименди и резервный вратарь Ремиро!

И это крутой пример для подрастающего поколения, о чем Ойярсабаль говорил очень мудрые слова, еще играя в молодежной сборной: «Прежде чем стать футболистом или рабочим, ты — личность, и иногда это самое главное. В теории это кажется простым, но на практике... Каждый человек — это целый мир, в каждом есть что-то свое, и нужно знать, как относиться к каждому так, как он того заслуживает. Футболист — это зеркало, в которое смотрят многие дети, поэтому, помимо того что вы делаете на поле, вы должны вести жизнь, которая соответствует ожиданиям людей. Мы очень важны для многих и должны подавать пример».

Еще один пример — история преодоления. Находясь на пике карьеры и четыре сезона забивая двузначное число мячей, Ойярсабаль порвал крестообразные связки. Девять месяцев без игры, пропуск ЧМ-2022, переживания из-за невозможности помочь команде, сложное возвращение былых кондиций — и такая крутая развязка!

Три года назад Испания с де ла Фуэнте проиграла финал токийской Олимпиады бразильцам. На гол сравнявшего счет Ойярсабаля уже после его замены в дополнительное время ответил зенитовец Малком. Тогда на поле были Симон, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри. Им всем было больно, но та боль сделала их чемпионами Евро-2024. И конечно, гол Ойярсабаля, чье имя теперь вписано в историю золотыми буквами.