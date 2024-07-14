В Англии отменили движение поездов из-за финала Евро-2024

В Англии пришлось отменить сотни поездов в связи с участием национальной команды в финале чемпионата Европы-2024, сообщает Telegraph.

По информации источника, машинисты отказались работать сверхурочно, чтобы посмотреть матч Испания — Англия, который проходит на арене «Олимпиаштадион» в Берлине. Пассажирам посоветовали воздержаться от поездок после 18.00 (по местному времени) в связи с тем, что движение поездов будет серьезно нарушено.

После первого тайма счет в игре — 0:0. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В общей сложности Англия и Испания провели друг с другом 27 официальных матчей. На счету «Красной фурии» — 10 побед, в активе англичан — 13. Четыре раза сборные сыграли вничью.