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В футбол играют все, а побеждают испанцы. В XXI веке нет более успешной футбольной страны

Испания победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Родри и сборная Испании с чемпионским кубком.
Фото Reuters
А Англия не заслужила нашей ненависти.
Чемпионат Европы. Финал
14 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Испания
2:1
Англия

В противостояниях равных команд определяющее значение имеют детали. Какие-нибудь мелочи, которые поражают размером оставленного в истории следа, когда речь идет о больших финалах. Полтора года назад в Катаре таковой стала пятая точка Варана, не пустившая Лаутаро в офсайд перед третьим голом Аргентины. А в мае 2008-го «Лужники» залило ливнем, из-за чего Джон Терри не принес «Челси» первый в истории трофей Лиги чемпионов.

Решающий матч Евро-2024 пополнил список коленом Стоунса и головой Ольмо. Микель Ойярсабаль забил победный гол, но будь он еще на сантиметр-другой ближе к воротам — флажок, свисток, овертайм и любые варианты исхода. Через несколько минут Марк Гехи едва не сравнял счет ударом с линии вратарской. «Едва не» в это предложение лично вписал Дани Ольмо, который вынес мяч с ленточки.

Победный гол Микеля Ойярсабаля.
Фото Reuters

На осмысление подобных ситуаций нужно время. Совсем крохотные нюансы ведь, а именно ими рисуется картина футбольной действительности, навечно застывающая в летописи. И почему-то в выигрыше всегда испанцы! По крайней мере, если говорить о нескольких последних десятилетиях. Неважно, клубы или сборная — в решающий момент они из раза в раз добиваются успеха.

Гари Линекер как-то сказал: «В футбол играют все, а побеждают немцы». Кажется, в новом столетии пора поменять последнее слово этого афоризма.

Футболисты сборной Испании празднуют победу в&nbsp;финале Евро-2024. Да здравствуют молодость и новые герои! На Евро-2024 победил футбол

В XXI веке нет более футбольной нации. В третьем тысячелетии у Испании 23 еврокубка плюс три Евро и один ЧМ. Если ее представитель оказывается в финале, он обязательно забирает титул — правило безотказно работает уже 23 года. Ла лига в течение всех 2010-х считалась ведущим чемпионатом, там выступали почти все главные игроки современности — от Зидана с Роналдиньо до Месси с Роналду. 15 из 22 «Золотых мячей» уплыли в руки звезд местных грандов. В пятерке самых больших стадионов континента — два испанских, а «Камп Ноу» находится на первом месте.

Ламин Ямаль.
Фото Reuters

Когда показалось, что новые герои не спешат подтягиваться на смену поколению Хави, Иньесты, Рамоса и Фабрегаса, появились Гави, Педри, Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Когда звездная генерация ушла и пропал результат, пришел Луис де ла Фуэнте и все исправил. Когда из Испании поочередно уехали Криштиану и Лео, ослепительно засверкали Карим, Джуд и Винисиус. Без Бускетса нашелся Родри. Без Вильи и Торреса — третий бомбардир в истории Евро Мората.

Футболисты сборной Испании празднуют победу в&nbsp;финале Евро-2024. Да здравствуют молодость и новые герои! На Евро-2024 победил футбол

Успех Испании наплодил много заголовков и постов с заходом «добро победило зло». Якобы сборная Англии — демон, который убивает футбол. Ну правда, вы когда-нибудь видели столько ненависти хоть к какой-то команде? Но если задуматься, к этому тезису появляются вопросы. А чем, собственно, Саутгейт и его игроки так провинились перед нами? Тем, что не оправдали ожиданий? Проблемы ожидавших, как известно... Плохой игрой? С ней до финала не добраться.

Футболисты сборной Испании с&nbsp;королем Филиппом&nbsp;VI и&nbsp;принцессой Леонор на&nbsp;церемонии награждения.

Даже после невероятных по степени драматичности голов Беллингема и Уоткинса, даже с кипящим первым таймом в полуфинале — англичан по инерции продолжили обвинять в неяркости. И выиграй они в Берлине, цель была бы достигнута, а средства оправданы.

Раз эта Англия так плоха, скучна и нелепа — выйдите и хлопните ее, никаких проблем. Только никто не мог. Никто, кроме потрясающей Испании, за которую, так уж вышло, радуются далеко за пределами страны десятки тысяч людей по всей Европе. А то и за ее пределами. Победило не добро, победила любовь. Просто она лучше ненависти, сильнее. И пусть будет она, а не гнев, направленный на команду с вторым подряд серебром.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
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