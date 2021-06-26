Влашич заявил, что Хорватия должна заставить Испанию чувствовать себя некомфортно в матче 1/8 финала Евро-2020
Полузащитник сборной Хорватии и ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против Испании.
«Не могу дождаться, когда начнется матч с Испанией. Мне всегда нравится играть против сложных соперников, чтобы показать, на что мы на самом деле способны. Думаю, получится интересный матч. Мы все еще обсуждаем, как будем действовать с Испанией, но нам определенно нужно помешать испанцам чувствовать себя комфортно и играть в свой футбол. Если испанцы будут играть так, как им удобно — это будет убийственно для нас», — приводит официальный сайт УЕФА слова Влашича.
Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/
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