Италия не проигрывает Австрии больше 60 лет
В последний раз сборная Италии проигрывала своему сопернику по 1/8 финала Евро-2020 Австрии в декабре 1960 года. Тогда команда Джованни Феррари уступила в товарищеском матче, который проходил в Неаполе (1:2). В последующих 13 встречах итальянцы никогда не проигрывали, добыв в том числе три победы в матчах чемпионатов мира.
Матчи сборной Италии против Австрии в последние 60 лет
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
11.11.1962
|
ТМ
|
Вена
|
2:1
|
Паскутти-2 — Немец
|
09.06.1963
|
ТМ
|
Вена
|
1:0
|
Траппатони
|
14.12.1963
|
ТМ
|
Турин
|
1:0
|
Ривера
|
18.06.1966
|
ТМ
|
Милан
|
1:0
|
Бурньич
|
31.10.1970
|
ОЧЕ
|
Вена
|
2:1
|
Де Систи, А.Маццола — Париц
|
20.11.1971
|
ОЧЕ
|
Рим
|
2:2
|
Прати, Де Систи — Яра, Сара
|
08.06.1974
|
ТМ
|
Вена
|
0:0
|
-
|
18.06.1978
|
ЧМ
|
Буэнос-Айрес
|
1:0
|
Росси
|
26.03.1986
|
ТМ
|
Удине
|
2:1
|
Альтобелли, Ди Дженнаро — Польстер
|
25.03.1989
|
ТМ
|
Вена
|
1:0
|
Берти
|
09.06.1990
|
ЧМ
|
Рим
|
1:0
|
Скилаччи
|
23.06.1998
|
ЧМ
|
Сен-Дени
|
2:1
|
Вьери, Баджо — Херцог
|
20.08.2008
|
ТМ
|
Ницца
|
2:2
|
Джиларжино, Езкан, в свои ворота — Погатец, Янко
Итого: +10=3-0, мячи 18-8.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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