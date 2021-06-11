Владимир Путин не приедет на первый матч сборной России на Евро-2020

Президент России Владимир Путин не приедет на стартовый матч сборной России на чемпионате Европы против Бельгии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Путин на предстоящем матче.

Игра против Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России также сыграет в групповом раунде с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).