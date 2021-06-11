Владимир Путин не приедет на первый матч сборной России на Евро-2020
Президент России Владимир Путин не приедет на стартовый матч сборной России на чемпионате Европы против Бельгии. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил Песков на вопрос о том, будет ли Путин на предстоящем матче.
Игра против Бельгии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, начало — 22:00 мск. Сборная России также сыграет в групповом раунде с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю