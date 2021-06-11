В двух эпизодах первого тайма матча Евро-2020 Турция — Италия арбитр Данни Маккели на 17-й и 21-й минутах принял верные решения, не назначив 11-метровые удары в ворота турецкой команды.

Особенно бурно итальянцы требовали наказать соперников пенальти во втором случае, когда случился контакт мяча с рукой Чаглара Сеюнджю.

Но она была прижата к корпусу — вердикт судьи следует поддержать. С Маккели согласился его соотечественник — видеоарбитр Кевин Блом.

(Александр Бобров)