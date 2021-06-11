Турция — Италия: Маккели дважды правильно не назначил пенальти
В двух эпизодах первого тайма матча Евро-2020 Турция — Италия арбитр Данни Маккели на 17-й и 21-й минутах принял верные решения, не назначив 11-метровые удары в ворота турецкой команды.
Особенно бурно итальянцы требовали наказать соперников пенальти во втором случае, когда случился контакт мяча с рукой Чаглара Сеюнджю.
Но она была прижата к корпусу — вердикт судьи следует поддержать. С Маккели согласился его соотечественник — видеоарбитр Кевин Блом.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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