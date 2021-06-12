Тимо Вернер: «Без ВАР я мог бы забить на пять голов больше»
Форвард сборной Германии и «Челси» Тимо Вернер рассказал о своем отношении к ВАР.
«Без ВАР я мог бы забить, возможно, на пять голов больше, — цитирует Вернера официальный Twitter сборной Германии. — Впрочем, ВАР полезен и основная его концепция хороша. Говорю это как тот, кто, возможно, больше всего пострадал от него в этом сезоне».
Первый матч на Евро-2020 немцы проведут против сборной Франции. Игра состоится 15 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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