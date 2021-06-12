Сегодня, 12 июня, сборная Дании сыграет против Финляндии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Обе сборные играют в группе В вместе с такими командами, как Россия и Бельгия.

В рамках Евро команды встречались дважды и датчане одержали две победы с одинаковым счетом 1:0. Отметим, что оба матча прошли больше 34 лет назад.

Матч Дания — Финляндия пройдет в Копенгагене, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

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