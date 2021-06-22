Станислав Черчесов: «Играть против клубов и на Евро — две большие разницы»
01:03
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Дании (1:4) в матче Евро-2020 отметил, что в играх за сборную сложнее себя проявить, чем в клубах.
— Какой процент у основного состава вы увидели, что может выйти на новый уровень?
— Сложно сказать в процентном отношении. Надо спокойно все проанализировали. На таких турнирах бывает, что и сильный игрок может себя не реализовать. Надо быть не просто хорошим футболистом, но и сильной личностью. Играть против клубов, которые ниже уровнем и дают тебе все сделать, и здесь — две большие разницы, — сказал Черчесов.
Артем Дзюба забил единственный мяч россиян в этой игре, реализовав пенальти. Сборная России с тремя очками заняла последнее место в группе и покинула турнир.
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