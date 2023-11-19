Сербия благодаря голу Бабича сыграла вничью с Болгарией и вышла на Евро-2024

Сборная Сербии на своем поле сыграла вничью с Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 2:2.

Счет на 17-й минуте открыл защитник хозяев Милош Велькович. Болгары вышли вперед во втором тайме благодаря голам Георгия Русева (59-я минута) и Кирилла Десподова (69-я).

Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича. Он забил после улового на 82-й минуте.

Сборная Сербии (14 очков) заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024. Сербы сыграют на чемпионате Европы впервые в современной истории страны.

Болгария (4) осталась последней.

В параллельном матче этой группы сборная Венгрии дома обыграла Черногорию — 3:1. Победу хозяевам принес дубль полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи. Еще один мяч в концовке забил Адам Надь.

Единственный гол черногорцев на счету Слободана Рубежича.

Венгрия (18) сохранила первое место в группе, ранее она уже гарантировала себе выход на чемпионат Европы. Черногория (11) завершила выступления на третьей строчке.