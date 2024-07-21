Сампаоли: «Усман Дембеле играет как аутист»

Экс-тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли раскритиковал выступление сборной Франции и нескольких ее игроков на Евро-2024.

«У Франции необыкновенная команда, но ей нужно много бегать. Когда пространство сокращается, она не находит вариантов для атаки , несмотря на огромные индивидуальные возможности игроков. В отсутствие распасовщиков и комбинационной игры команда полностью зависит от взаимопонимания и игры нападающих. Это не мое представление о футболе», — цитирует Сампаоли испанская Marca.

Также аргентинец в жесткой форме высказался об игре Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

«Когда идет атака, остальные игроки подобны зрителям, наблюдающим, чем закончится действие. Они знают, что Дембеле играет как аутист: он и начинает, и заканчивает атаку в одиночку. Он не способен помочь товарищу по команде проявить себя. Мбаппе отчасти такой же», — добавил Сампаоли.

В полуфинале Евро Франция проиграла Испании (1:2). По ходу турнира команда забила 4 гола, 2 из которых — автоголы соперника. Дембеле провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями.