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Рыбус и Крыховяк попали в состав сборной Польши на Евро-2020, Шиманьски и Аугустыняк — в резервном списке

14:49
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Сборная Польши огласила имена игроков, которые будет готовиться к чемпионату Европы.

В числе 26 футболистов оказались два представителя чемпионата России — Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк из «Локомотива».

В резервный список попали еще два игрока из РПЛ — Рафал Аугустыняк («Урал») и Себастьян Шиманьски («Динамо»).

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