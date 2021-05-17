Рыбус и Крыховяк попали в состав сборной Польши на Евро-2020, Шиманьски и Аугустыняк — в резервном списке
14:49
Сборная Польши огласила имена игроков, которые будет готовиться к чемпионату Европы.
В числе 26 футболистов оказались два представителя чемпионата России — Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк из «Локомотива».
В резервный список попали еще два игрока из РПЛ — Рафал Аугустыняк («Урал») и Себастьян Шиманьски («Динамо»).
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