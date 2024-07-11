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Овечкин — о Евро-2024: «Хороший футбол, но не зрелищный»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что следит за матчами Евро-2024.

«Конечно, смотрю. Хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А то тут 1:0, 1:1», — сказал Овечкин в видео «Youtube-канала «Это ЧЕ, брат».

В воскресенье, 14 июля сборные Англии и Испании сыграют в финале Евро-2024. Матч пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира Испания обыграла Францию (2:1), а Англия победила Нидерланды (2:1).

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=isAx94wQb7Y
Александр Овечкин
Футбол
Евро-2024
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