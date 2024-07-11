Овечкин: «Сборная России сделала бы пару сюрпризиков на Евро-2024»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о том, как сборная России в случае допуска выступила бы на чемпионате Европы по футболу 2024 года в Германии.

«Конечно, хочется, чтобы мы играли на чемпионате Европы. Мы не то что не затерялись бы, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это ЧЕ, брат».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

В финале Евро-2024 вышли сборные Испании и Англии. Матч состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 мск.