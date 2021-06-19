«Остановите эту машину!» Болельщики нашли новый мем Евро — автогол
Рекорд по количеству забитых в свои ворота голов на одном чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.
В матче группы F между командами Германии и Португалии, футболисты сборной Португалии дважды поразили свои ворота.
Автоголы Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру стали четвертым и пятым на этом Евро. Ранее, с 1960 по 2016 год, в финальной части чемпионатов Европы были забиты девять мячей в свои ворота. Евро-2020 опередил по числу автоголов турнир 2016 года, на котором футболисты трижды срезали мяч в собственные ворота.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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