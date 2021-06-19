Рекорд по количеству забитых в свои ворота голов на одном чемпионате Европы по футболу установлен на Евро-2020.

В матче группы F между командами Германии и Португалии, футболисты сборной Португалии дважды поразили свои ворота.

Автоголы Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру стали четвертым и пятым на этом Евро. Ранее, с 1960 по 2016 год, в финальной части чемпионатов Европы были забиты девять мячей в свои ворота. Евро-2020 опередил по числу автоголов турнир 2016 года, на котором футболисты трижды срезали мяч в собственные ворота.