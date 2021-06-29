Испания и Швейцария сыграют в четвертьфинале Евро-2020 в Санкт-Петербурге
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Сборная Швейцарии сыграет с командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 2 июля.
В тот же день в Мюнхене сыграют бельгийцы и итальянцы, а 3 июля чехи встретятся с датчанами в Баку.
Участники четвертьфинального матча в Риме, который пройдет 3 июля, определятся по итогам встреч Англия — Германия (29 июня, Лондон) и Швеция — Украина (29 июня, Глазго).
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