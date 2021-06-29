Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Испания и Швейцария сыграют в четвертьфинале Евро-2020 в Санкт-Петербурге

00:47
Теги:

Сборная Швейцарии сыграет с командой Испании в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 2 июля.

В тот же день в Мюнхене сыграют бельгийцы и итальянцы, а 3 июля чехи встретятся с датчанами в Баку.

Участники четвертьфинального матча в Риме, который пройдет 3 июля, определятся по итогам встреч Англия — Германия (29 июня, Лондон) и Швеция — Украина (29 июня, Глазго).

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
Быстрый эффект и постоянный голод. Все о сиртфуд-диете
Нидерланды намерены отправить в отставку Де Бура после вылета с Евро-2020
Комментатор Черданцев нелестно отозвался о Бельгии перед четвертьфиналом Евро с Италией

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля