Харри Реднапп: «Уверен, Кейн станет лучшим бомбардиром Евро»
Английский тренер Харри Реднапп заявил, что форвард сборной Англии Харри Кейн после финала Евро-2020 может стать лучшим бомбардиром турнира.
«У нас впереди лучший девятый номер в мире, в этом нет никаких сомнений. Уверен, Кейн может стать Я уверен, что Кейн станет лучшим бомбардиром. В конце концов, у него уже 4 гола, всего на один меньше, чем у Роналду и Шика», — уитиркет Реднаппа TMW.
В чемпионате Европы Кейн провел 6 матчей, забив 4 года. Сегодня, 11 июля состоитсяфинал Евро-2020. Начало — 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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