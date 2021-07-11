Канчельскис назвал фаворита финала чемпионата Европы по футболу
Бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче финала Евро-2020.
«Думаю, будем смотреть хороший футбол, будет интересная игра. Итальянцы будут играть от обороны, но у англичан единственный шанс остался и, думаю, они победят. Мы видели, какая хорошая игра была в среду. Считаю, и финал будет красочный», — цитирует Канчелькиса ТАСС.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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