Губерниев не удивится победе сборной России над Бельгией на Евро-2020
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в стартовом матче на чемпионате Европы-2020 против Бельгии.
«Мой кот предсказал победу России. Животные это чувствуют самой природой. Этот чемпионат нелогичен, такого турнира за всю историю европейского футбола не было. В жизни всегда есть место подвигу. Бельгийцев и букмекеры оценивают осторожно, и нет некоторых футболистов. Я очень надеюсь, что сборная России проявит свои лучшие качества и волю к победе! В жизни всегда есть место подвигу! Не удивлюсь никакому результату сегодня. Совсемне удивлюсь, если мы сегодня их обыграем», — сказал Губерниев «СЭ».
Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск). Россия также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю