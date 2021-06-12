Губерниев не удивится победе сборной России над Бельгией на Евро-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в стартовом матче на чемпионате Европы-2020 против Бельгии.

«Мой кот предсказал победу России. Животные это чувствуют самой природой. Этот чемпионат нелогичен, такого турнира за всю историю европейского футбола не было. В жизни всегда есть место подвигу. Бельгийцев и букмекеры оценивают осторожно, и нет некоторых футболистов. Я очень надеюсь, что сборная России проявит свои лучшие качества и волю к победе! В жизни всегда есть место подвигу! Не удивлюсь никакому результату сегодня. Совсемне удивлюсь, если мы сегодня их обыграем», — сказал Губерниев «СЭ».

Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22.00 (мск). Россия также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)