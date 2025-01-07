«Ноттингем» разгромил «Вулверхэмптон»

«Ноттингем Форест» на выезде переиграл «Вудверхэмптон» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Молинью».

Полузащитник Морган Гиббс-Уайт на 7-й минуте открыл счет. Перед перерывом форвард Крис Вуд забил второй мяч. На последних минутах встречи Тайво Авонийи довел счет до крупного.

«Ноттингем» продлил свою серию побед и с 40 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» идет на 17-й строчке — 16 очков.