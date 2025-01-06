«Ипсвич» арендовал Годфри у «Аталанты»

Защитник «Аталанты» Бен Годфри арендован «Ипсвичем», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2024/25.

Годфри перешел в «Аталанту» из «Эвертона» летом 2024 года. В текущем сезоне на счету защитника 5 матчей и ни одного результативного действия.