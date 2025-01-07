«Тоттенхэм» и Сон Хын Мин продлили контракт до 2026 года

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает пресс-служба «шпор».

32-летний кореец перешел в лондонский клуб летом 2015-го. За это время он провел 431 матч, забил 169 голов и сделал 90 результативных передач. Сон Хын Мин занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров «Тоттенхэма».

В этом сезоне на его счету 7 мячей и 6 голевых пасов в 23 матчах.