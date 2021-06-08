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«Вулверхэмптон» требует за Руя Патрисиу 12 миллионов евро

05:56
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Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу близок к переходу в «Рому», сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, римляне предложили за 33-летнего португальца 7-8 млн евро плюс бонусы, тогда как английский клуб хотел бы получить около 12 млн евро.

В сезоне-2020/21 Патрисиу провел 35 матчей за «Вулверхэмптон», из них 10 — на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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