Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд 19 апреля высказался о создании клубной Суперлиги.

«Богачи устроили войну с футболом, это позор. Они устроили закрытый клуб для денежных мешков. Богатые становятся еще богаче, об остальных вообще никто не думает», — цитирует Фердинанда The Sun.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.