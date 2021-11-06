Рюдигер хочет получать 12 миллионов евро в год по новому контракту
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер не может договориться с лондонским клубом о новом контракте, сообщает AS.
Футболист и руководство клуба хотят, чтобы новый контракт был подписан, но главным преткновением является зарплата немецкого игрока. Рюдигер хочет зарабатывать около 12 миллионов евро в год, но «синие» не желают столько тратить на футболиста.
В то же время на Антонио претендует «Реал», который готов платить футболисту требуемую зарплату, так как «сливочные» планируют расстаться с несколькими игроками.
Напомним, действующий контракт Рюдигера рассчитан до лета 2022 года.
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