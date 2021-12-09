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Раньери настаивает на том, чтобы футболисты вакцинировались от коронавируса

19:12
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Главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери считает, что все игроки команды должны сделать вакцину от коронавируса после вспышки эпидемии в «Тоттенхэме», пишет Reuters.

«Думаю, все игроки должны вакцинироваться, так как мы играем каждые три дня и встречаемся с большим количеством людей. Я должен всех уважать, но они должны знать, что мы все вместе и, если они потом придут (с вирусом), они могут кого-то заразить», — сказал Раньери.

«Уотфорд» занимает 17-е место в АПЛ с 13 очками. Матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном» отменили из-за коронавируса.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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