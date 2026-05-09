«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сандерлендом»

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 36-го тура АПЛ — 0:0.

«Красные дьяволы» набрали 65 очков и за два тура до конца сезона-2025/26 занимают третье место в таблице АПЛ. «Сандерленд» с 48 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

09 мая, 17:00. Stadium of Light (Сандерленд)

В параллельном матче «Брайтон» разгромил в домашнем матче «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. Голы забили Джек Хиншельвуд, Льюис Данк и Янкуба Минте.

«Брайтон» набрал 53 очка и занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 18 очками — последний.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

09 мая, 17:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)

«Борнмут» на выезде обыграл «Фулхэм» — 1:0. Команды играли вдесятером весь второй тайм после удалений Райана Кристи («Борнмут») и Йоахима Андерсена («Фулхэм»).