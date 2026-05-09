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9 мая, 18:55

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сандерлендом»

Руслан Минаев
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Сандерлендом» в АПЛ — 0:0.
Фото Getty Images

«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Сандерлендом» в матче 36-го тура АПЛ — 0:0.

«Красные дьяволы» набрали 65 очков и за два тура до конца сезона-2025/26 занимают третье место в таблице АПЛ. «Сандерленд» с 48 очками — на 12-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
09 мая, 17:00. Stadium of Light (Сандерленд)
Сандерленд
0:0
Манчестер Юнайтед

В параллельном матче «Брайтон» разгромил в домашнем матче «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. Голы забили Джек Хиншельвуд, Льюис Данк и Янкуба Минте.

«Брайтон» набрал 53 очка и занимает седьмое место в таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 18 очками — последний.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
09 мая, 17:00. Фалмер Стэдиум (Брайтон)
Брайтон
3:0
Вулверхэмптон

«Борнмут» на выезде обыграл «Фулхэм» — 1:0. Команды играли вдесятером весь второй тайм после удалений Райана Кристи («Борнмут») и Йоахима Андерсена («Фулхэм»).

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
09 мая, 17:00. Крэйвен Коттедж (Лондон)
Фулхэм
0:1
Борнмут
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Сандерленд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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