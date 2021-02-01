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Моуринью прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Брайтоном»

01:49
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (0:1).

«Я видел два разных тайма. Мы допустили две ошибки подряд — один раз они попали в штангу, а второй раз забили гол. Во втором тайме за 25-30 минут я увидел команду с душой, команду, которая была готова отдать все. Мы заслужили больше, чем-то, что получили.

Второй тайм получился другим, у нас было хорошее настроение, парни очень старались. Была некоторая усталость, но я ухожу с позитивным чувством», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

После этого матча «Тоттенхэм» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Брайтон» с 21 очком — на 17-й строчке.

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