«Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Павловичем из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 21-летнего немца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Английские клубы установили контакт с представителями игрока.

Павлович является воспитанником «Баварии». В текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.