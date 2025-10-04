Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:03

«Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Павловичем из «Баварии»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Баварии» Александр Павлович может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По сведениям источника, на 21-летнего немца претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Английские клубы установили контакт с представителями игрока.

Павлович является воспитанником «Баварии». В текущем сезоне он провел 7 матчей, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Умерла народная артистка Нина Гуляева, вдова Вячеслава Невинного
Карпин сдался и пригласил Умярова из «Спартака». Что нужно знать о новом составе сборной России
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Запад применяет провокации против танкеров в нейтральных водах. Что нужно знать
В Ленобласти растет число жертв суррогатного алкоголя. Что известно
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аморим может быть уволен из «Манчестер Юнайтед», если проиграет «Сандерленду»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
3
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
4
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
5
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
6
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости