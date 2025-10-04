Аморим — об отставке из «МЮ» по собственному желанию: «Я не могу этого сделать»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал возможный уход из клуба по собственному желанию.
«Такое решение принимает руководство. Я не могу этого сделать. Но иногда у меня возникает такое чувство. Думаю, мне будет очень тяжело уходить, если я не сделаю все для того, чтобы продолжить здесь свою карьеру», — цитирует Аморима Sky Sports.
Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Контракт 40-летнего португальца с клубом рассчитан до 2027 года.
После 6 туров «красные дьяволы» занимаю 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками.
