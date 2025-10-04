Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:51

Аморим — об отставке из «МЮ» по собственному желанию: «Я не могу этого сделать»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал возможный уход из клуба по собственному желанию.

«Такое решение принимает руководство. Я не могу этого сделать. Но иногда у меня возникает такое чувство. Думаю, мне будет очень тяжело уходить, если я не сделаю все для того, чтобы продолжить здесь свою карьеру», — цитирует Аморима Sky Sports.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Контракт 40-летнего португальца с клубом рассчитан до 2027 года.

После 6 туров «красные дьяволы» занимаю 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 7 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Рубен Аморим
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Berkut-7

    Моруиньо научил всех тренеров , что самому никогда не надо уходить, сидишь ждёшь до последнего , потом получаешь неустойку и только тогда уходишь, все же только нахваливают Моруиньо за это , мол вот какой молодец , столько денег на неустойках поднимает , считают его получиннеые миллионы, там 10 , там 20 от тех 15 , вот красавец мужик , а когда другие сидят сами не уходят , то к ним сразу вопросы, а чего это ты сам не уходишь? а ответ простой " Денег хочется за отставку , смекаешь?"

    04.10.2025

    • «Манчестер Сити» и «МЮ» интересуются Павловичем из «Баварии»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
    2
    		 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
    3
    		 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
    4
    		 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
    5
    		 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
    6
    		 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
    7
    		 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
    8
    		 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
    9
    		 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
    10
    		 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
    11
    		 Челси 6 2 2 2 11-8 8
    12
    		 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
    13
    		 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
    14
    		 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
    15
    		 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
    16
    		 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
    17
    		 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
    18
    		 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
    19
    		 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
    20
    		 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    3.10 22:00
    Борнмут – Фулхэм
    		 3 : 1
    4.10 14:30
    Лидс – Тоттенхэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    Арсенал – Вест Хэм
    		 - : -
    4.10 17:00
    МЮ – Сандерленд
    		 - : -
    4.10 19:30
    Челси – Ливерпуль
    		 - : -
    5.10 16:00
    Астон Вилла – Бернли
    		 - : -
    5.10 16:00
    Эвертон – Кр. Пэлас
    		 - : -
    5.10 16:00
    Ньюкасл – Нот. Форест
    		 - : -
    5.10 16:00
    Вулверхэмптон – Брайтон
    		 - : -
    5.10 18:30
    Брентфорд – Ман. Сити
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлин Холанн

    Эрлин Холанн

    Манчестер Сити

    		 8
    Антуан Семеньо

    Антуан Семеньо

    Борнмут

    		 6
    Джейдон Энтони

    Джейдон Энтони

    Бернли

    		 4
    П
    Джек Грилиш

    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Гранит Джака

    Гранит Джака

    Сандерленд

    		 3
    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Эль-Хаджи Малик Диуф

    Вест Хэм

    		 3
    И К Ж
    Рейнилдо Мандава

    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 5 1 1
    Тоте Гомеш

    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 6 1 1
    Тревор Чалоба

    Тревор Чалоба

    Челси

    		 6 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости