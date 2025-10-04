Аморим может быть уволен из «Манчестер Юнайтед», если проиграет «Сандерленду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим может покинуть свой пост, сообщает журналист The Telegraph Джеймс Дакер.

По сведениям источника, 40-летний португалец может быть отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайшем матче «Сандерленду». Встреча пройдет 4 октября.

После 6 туров «Манчестер Юнайтед» с 7 очками занимает 14-е место в АПЛ.