«Интер» и «Рома» интересуются полузащитником «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Goal со ссылкой на The Times.
По информации источника, 25-летним англичанином интересуются «Интер» и «Рома». Сообщается, что футболист хочет покинуть нынешний клуб зимой из-за нехватки игровой практики и может отправиться в одну из итальянских команд на правах аренды.
В сезоне-2021/22 Уинкс провел 6 матчей за «Тоттенхэм», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/live/transfer-news-and-rumours-live/1nhxx6y7r5ulo1oknb3s4ynn3t
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