В воскресенье, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле проведет матч 9-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 18.30 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет Okko Спорт. Эфир начнется в 17.25.

«МЮ» с 14 очками занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. В прошлом туре команда Уле Гуннара Сульшера уступила «Лестеру» (2:4).

«Ливерпуль» с 18 баллами располагается на третьей строчке. В 9-м туре АПЛ команда Юргена Клоппа разгромила «Уотфорд» (5:0).