Игрокам АПЛ могут запретить плеваться и обмениваться футболками. Все из-за коронавируса

Для футболистов английской премьер-лиги могут установить ограничения, сообщают британские СМИ. Это связано с пандемией коронавируса.

По данным The Telegraph, игрокам запретят плеваться, обмениваться футболками после матча, пить воду из одной бутылки, а также праздновать голы всей командой. Еще до того, как сезон был прерван, в премьер-лиге отменили рукопожатия перед играми. Такие ограничения могут введены на срок до одного года. Дата возобновления чемпионата Англии пока не определена.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 804 912 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 263 349 человек умерли, выздоровели — 1 287 570.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.