«Борнмут» победил «Ньюкасл», «Лидс» разгромил «Вулверхэмптон»
«Борнмут» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:1.
Голы гостей забили Маркус Тавернье и Адриен Труффер. У хозяев отличился Уильям Осула.
«Борнмут» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 42 баллами находится на 14-й строчке.
В параллельном матче «Лидс» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.
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17
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18
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|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
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|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
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|Брентфорд – Тоттенхэм
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