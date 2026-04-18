«Борнмут» победил «Ньюкасл», «Лидс» разгромил «Вулверхэмптон»

«Борнмут» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Голы гостей забили Маркус Тавернье и Адриен Труффер. У хозяев отличился Уильям Осула.

«Борнмут» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 42 баллами находится на 14-й строчке.

В параллельном матче «Лидс» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.

18 апреля, 17:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.

18 апреля, 17:00. Элланд Роуд (Лидс)

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