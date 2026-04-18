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18 апреля, 19:00

«Борнмут» победил «Ньюкасл», «Лидс» разгромил «Вулверхэмптон»

Алина Савинова

«Борнмут» на выезде обыграл «Ньюкасл» в матче 33-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Голы гостей забили Маркус Тавернье и Адриен Труффер. У хозяев отличился Уильям Осула.

«Борнмут» набрал 48 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 42 баллами находится на 14-й строчке.

В параллельном матче «Лидс» на своем поле разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.
18 апреля, 17:00. Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
1:2
Борнмут
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.
18 апреля, 17:00. Элланд Роуд (Лидс)
Лидс
3:0
Вулверхэмптон

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4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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