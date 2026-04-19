Кэррик — о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Мне нравится быть здесь, но не все в моей власти»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ прокомментировал свое будущее в клубе.

44-летний англичанин в январе подписал контракт до конца сезона-2025/26.

«Мне нравится быть здесь. Я понимаю ситуацию, не все в моей власти. Я хочу быть частью таких вечеров, создавать команду. У меня нет конкретных сроков», — приводит слова Кэррика BBC.

Под руководством Кэррика «Манчестер Юнайтед» провел 12 матчей в АПЛ, в которых одержал восемь побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил. После 33 матчей команда с 58 очками занимает третье место в АПЛ.

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