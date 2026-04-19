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19 апреля, 07:06

Кэррик — о своем будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Мне нравится быть здесь, но не все в моей власти»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Челси» (1:0) в 33-м туре АПЛ прокомментировал свое будущее в клубе.

&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; на&nbsp;выезде победил &laquo;Челси&raquo; в&nbsp;33-м туре АПЛ.«МЮ» чудом увез победу со «Стэмфорд Бридж». У «Челси» четвертое поражение подряд в АПЛ

44-летний англичанин в январе подписал контракт до конца сезона-2025/26.

«Мне нравится быть здесь. Я понимаю ситуацию, не все в моей власти. Я хочу быть частью таких вечеров, создавать команду. У меня нет конкретных сроков», — приводит слова Кэррика BBC.

Под руководством Кэррика «Манчестер Юнайтед» провел 12 матчей в АПЛ, в которых одержал восемь побед, дважды сыграл вничью и дважды уступил. После 33 матчей команда с 58 очками занимает третье место в АПЛ.

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Майкл Кэррик
ФК Манчестер Юнайтед
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 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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