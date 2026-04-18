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18 апреля, 23:55

«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» четвертое поражение подряд

Руслан Минаев
Бруну Фернандеш празднует гол в ворота «Челси».
Фото Getty Images

«Манчестер Юнайтед» в выездном матче обыграл «Челси» в 33-м туре чемпионата Англии — 1:0.

На 43-й минуте гол забил Матеус Кунья. Ему ассистировал Бруну Фернандеш, который отметился 18-й результативной передачей в сезоне АПЛ-2025/26. До повторения рекорда Тьерри Анри и Кевина де Брейне португальцу осталось сделать два голевых паса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Челси» потерпел четвертое поражение подряд. Лондонцы с 48 очками располагаются на шестой строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 33-й тур.
18 апреля, 22:00. Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси
0:1
Манчестер Юнайтед
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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