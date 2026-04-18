«Манчестер Юнайтед» нанес «Челси» четвертое поражение подряд

«Манчестер Юнайтед» в выездном матче обыграл «Челси» в 33-м туре чемпионата Англии — 1:0.

На 43-й минуте гол забил Матеус Кунья. Ему ассистировал Бруну Фернандеш, который отметился 18-й результативной передачей в сезоне АПЛ-2025/26. До повторения рекорда Тьерри Анри и Кевина де Брейне португальцу осталось сделать два голевых паса.

«Манчестер Юнайтед» набрал 58 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. «Челси» потерпел четвертое поражение подряд. Лондонцы с 48 очками располагаются на шестой строчке.