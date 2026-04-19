«Тоттенхэм» обратился в полицию из-за расистских оскорблений в адрес Дансо в соцсетях

«Тоттенхэм» сделал заявление по поводу расистских оскорблений в адрес защитника Кевина Дансо после матча 33-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:2).

Игра команд прошла в субботу в Лондоне. В добавленное время при счете 2:1 в пользу «шпор» Дансо не сумел обработать мяч в собственной штрафной, в результате чего соперники перехватили игровой снаряд и забили гол. После этого 27-летний футболист подвергся травле в соцсетях.

«Мы услышали крайне мерзкие, унижающие человеческое достоинство проявления расизма. Такое поведение без всяких сомнений является уголовным преступлением. Мы передаем все выявленные материалы в полицию, а также в соответствующие органы стран, где находятся виновные, и администрации социальных сетей», — говорится в заявлении «Тоттенхэма».

В клубе подчеркнули, что сотрудничают со специализированными организациями, которые занимаются мониторингом онлайн-оскорблений. Нарушителям грозит тюремное заключение, запрет на посещение футбольных матчей, судимость, штрафы, общественные работы или обязательные образовательные программы, назначаемые полицией.

Дансо выступает за «Тоттенхэм» с лета 2025 года. В сезоне-2025/26 австрийский защитник провел за команду 31 матч во всех турнирах без результативных действий.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max