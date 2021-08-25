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«Саутгемптон» разгромил «Ньюпорт» со счетом 8:0 в матче Кубка лиги

25 августа 2021, 23:34
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В матче 1/32 финала Кубка английской лиги «Саутгемптон» выиграл у «Ньюпорта» (8:0).

Хет-трик в составе победителей сделал Мохамед Эль-Юнуси.

Кубок английской лиги

1/32 финала

«Ньюпорт Каунти» — «Саутгемптон» — 0:8 (0:3)

Голы: Бройя, 9 (0:1). Телла, 25 (0:2). Уокер-Питерс, 44 (0:3). Эль-Юнусси, 48 (0:4). Эль-Юнусси, 55 (0:5). Бройя, 57 (0:6). Редмонд, 69 (0:7). Эль-Юнусси, 90+1 (0:8).

«Саутгемптон»: Форстер, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Валери, Уорд-Проуз (Уолкотт, 70), Диалло, Редмонд, Эль-Юнусси, Бройя (Лонг, 65), Телла (Обафеми, 65).

Предупреждение: Диалло, 45+2.

Судья: Дрисдэйл.

25 августа. Ньюпорт. Стадион «Родни Пэрейд».

Ньюпорт Каунти — Саутгемптон

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Евгений Петров все материалы автора

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