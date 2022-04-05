«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Шоу до 2026 года

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с защитником Люком Шоу, сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, переговоры между клубом и представителями 26-летнего англичанина находятся на продвинутой стадии. «МЮ» предлагает футболисту контракт до конца июня 2026 года.

Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2014 года, в сезоне-2021/22 игрок провел за команду 27 матчей и сделал 5 результативных передач.

Нынешний контракт защитника с «красными дьяволами» действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.