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Сегодня, 21:40

Де Брейне — о чемпионстве «Сити»: «Мы работали 11 месяцев ради этого момента»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне после победного матча команды против «Челси» (1:0) в АПЛ прокомментировал чемпионство клуба.

«Мы работали 11 месяцев ради этого момента. Нам нужно отпраздновать эту победу с болельщиками и своими семьями. Это потрясающе. От нас все время ждут побед, но это не так легко, мы трудимся и жертвуем на благо команды», — цитирует BBC де Брейне.

Ранее «Манчестер Сити» досрочно завоевал чемпионский титул в АПЛ после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» (0:1). Теперь у команды Пепа Гвардиолы 88 очков.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 36 28 4 4 93-31 88
2
 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3
 Ньюкасл 36 19 12 5 67-32 69
4
 МЮ 36 21 6 9 52-41 69
5
 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6
 Брайтон 36 18 7 11 70-50 61
7
 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8
 Тоттенхэм 37 17 6 14 66-62 57
9
 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10
 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11
 Кр. Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12
 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13
 Вулверхэмптон 37 11 8 18 31-53 41
14
 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
15
 Вест Хэм 37 11 7 19 41-53 40
16
 Нот. Форест 37 9 10 18 37-67 37
17
 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18
 Лидс 37 7 10 20 47-74 31
19
 Лестер 36 8 6 22 49-67 30
20
 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 14:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 1 : 3
20.05 17:00
Борнмут – МЮ
 0 : 1
20.05 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 2 : 2
20.05 17:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 1
20.05 17:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 1 : 1
20.05 19:30
Нот. Форест – Арсенал
 1 : 0
21.05 15:30
Вест Хэм – Лидс
 3 : 1
21.05 16:00
Брайтон – Саутгемптон
 3 : 1
21.05 18:00
Ман. Сити – Челси
 1 : 0
22.05 22:00
Ньюкасл – Лестер
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 36
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 28
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 26 2 7
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 35 1 11
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 24 1 6
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