Бывший тренер «Лейпцига» может возглавить «Лидс»

«Лидс» рассматривает вариант, при котором Марсело Бьелса покинет пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph.

Руководство «павлинов» в качестве замены аргентинцу видит Джесси Марша, который ранее руководил «Лейпцигом».

Марш тренировал «Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года. Он был уволен с поста тренера команды после серии неудачных матчей в чемпионате Германии и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» общался с Джесси Маршем несколько недель назад, но американский тренер отказался возглавить команду.

«Лидс» находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 23 очка после 23 матчей.