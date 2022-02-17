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Сегодня, 21:00

Бывший тренер «Лейпцига» может возглавить «Лидс»

Иван Шитик
Корреспондент

«Лидс» рассматривает вариант, при котором Марсело Бьелса покинет пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph.

Руководство «павлинов» в качестве замены аргентинцу видит Джесси Марша, который ранее руководил «Лейпцигом».

Марш тренировал «Лейпциг» с июля по декабрь 2021 года. Он был уволен с поста тренера команды после серии неудачных матчей в чемпионате Германии и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» общался с Джесси Маршем несколько недель назад, но американский тренер отказался возглавить команду.

«Лидс» находится на пятнадцатой строчке турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 23 очка после 23 матчей.

ФК Лидс
Марсело Бьелса
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 Тоттенхэм 22 11 3 8 28-29 36
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 1 : 0
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Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
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Манчестер Сити

 10
П
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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
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Астон Вилла

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